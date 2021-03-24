Соседи рассказали о девочке, найденной в захламленном доме в Подмосковье

В подмосковном городе Талдоме обнаружили в частном доме маленькую истощенную девочку. Ребенок жил в антисанитарных условиях в окружении кошек. Сообщается, что девочка не умеет разговаривать и передвигается на четвереньках. Ребенка доставили в больницу, прокуратура начала проверку, полиция возбудила уголовное дело. Рассказываем детали произошедшего.

"Ребенок без одежды в истощенном состоянии"

Фото: МВД РФ

Ребенка нашли полицейские во время патрулирования территории города. Как сообщили правоохранители, они заметили подозрительного мужчину, который, увидев их, попытался скрыться. Мужчина проник через окно в один из домов на улице Салтыкова-Щедрина. Сотрудники полиции последовали за ним и обнаружили там брошенную девочку.





из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Для проверки правомерности действий гражданина сотрудники полиции вошли в указанный дом, в котором находился 65-летний житель Москвы, а также ребенок на вид трех-четырех лет без одежды в истощенном состоянии.

Сейчас девочка находится в больнице. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала Москве 24, что ребенок истощен и не разговаривает.





Ксения Мишонова уполномоченный по правам ребенка в Московской области У нее состояние удовлетворительное. Она, правда, не говорит, но общается с персоналом и социализирована. Ориентировочно ей пять лет. Согласно предварительному возрасту, у нее есть незначительный недобор веса, который установили врачи.

"Она только поступила, за ней наблюдают врачи, делают обследования. Выводы психологов, психотерапевтов и других врачей будут чуть позже", – заявила Мишонова.

С кем жила девочка?

Истощенную девочку без одежды нашли в захламленном доме в Подмосковье

Правоохранителям удалось установить личность матери девочки. Ею оказалась женщина 1986 года рождения. В момент обнаружения ребенка она также находилась в доме. По данным СМИ, 65-летнему мужчине девочку отдали на попечение еще три года назад. Мать якобы жила со старшей дочерью по месту регистрации и младшего ребенка навещала раз в неделю.

Женщина подтвердила правоохранителям, что регулярно оставляла дочь с сожителем. Она призналась, что покидала дом на четыре – пять дней. В это время с ребенком оставался мужчина. Проводил ли он с девочкой все время или оставлял ребенка одного, женщина ответить не смогла.

Сосед мужчины, с которым проживала девочка, рассказал Москве 24, что тот одевался хуже бездомного и добывал еду на помойках.





Сергей Кокорев сосед мужчины, в доме которого жила брошенная девочка Бомж чище одевается, чем он. Я даже не знаю, как его назвать. По помойкам лазил, у "Пятерочки", "Магнита". Видел раз, как он корм собачий тащил, зная, что у них нет собаки.

Соседи рассказали, что видели только старшую дочь, которая училась в школе. Выглядела она всегда неопрятно, а два года назад "пропала". По словам соседей, семья ни с кем не общалась, а соцработников выгоняли и не пускали в дом.

У найденной в доме девочки не было спального места, а в помещении была полная антисанитария. В СМИ также сообщалось, что при обнаружении девочка ползала на четвереньках, не разговаривала и откликалась только на "кис-кис". Кроме того, она жила в доме с 19 кошками, якобы ела с ними из одной миски.

В больнице сейчас находятся обе сестры, их обследуют врачи. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, которая взяла ситуацию на личный контроль. "Безусловно, мы сразу связались с коллегами из профильных ведомств в регионе. Девочка, ее старшая сестра сейчас помещены в больницу, доктора проводят необходимое обследование и лечение. <...> Дети сейчас в безопасности, мы им обязательно поможем", – рассказала Кузнецова.

Что грозит за такое отношение к ребенку?

Фото: МВД РФ

По факту обнаружения ребенка начала проверку прокуратура, также возбуждено уголовное дело в отношении матери о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проверку по факту истязания и оставления в опасности ребенка проводит Следственный комитет.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала Москве 24, что сейчас ищутся другие родственники девочек.





Ксения Мишонова уполномоченный по правам ребенка в Московской области Будут искать других родственников, кто может забрать в первую очередь.

Член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров сообщил в диалоге с Москвой 24, что за такое преступление в рамках статьи "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" (Ст. 156 УК РФ) может предусматриваться наказание сроком до трех лет лишения свободы. "Мы видим, что тут не исполняются или как минимум ненадлежаще исполняются обязанности", – сообщил юрист.

Мещеров подчеркнул, что в этой ситуации также может быть применима статья 125 УК РФ – "Оставление в опасности". Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до одного года. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о лишении родительских прав, уверен эксперт.

Наталья Лоскутникова, Анастасия Павелко