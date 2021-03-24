Соседи рассказали о девочке, найденной в захламленном доме в Подмосковье

В подмосковном городе Талдоме обнаружили в частном доме маленькую истощенную девочку. Ребенок жил в антисанитарных условиях в окружении кошек. Сообщается, что девочка не умеет разговаривать и передвигается на четвереньках. Ребенка доставили в больницу, прокуратура начала проверку, полиция возбудила уголовное дело. Рассказываем детали произошедшего.
"Ребенок без одежды в истощенном состоянии"
Ребенка нашли полицейские во время патрулирования территории города. Как сообщили правоохранители, они заметили подозрительного мужчину, который, увидев их, попытался скрыться. Мужчина проник через окно в один из домов на улице Салтыкова-Щедрина. Сотрудники полиции последовали за ним и обнаружили там брошенную девочку.
Сейчас девочка находится в больнице. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала Москве 24, что ребенок истощен и не разговаривает.
"Она только поступила, за ней наблюдают врачи, делают обследования. Выводы психологов, психотерапевтов и других врачей будут чуть позже", – заявила Мишонова.
С кем жила девочка?
Истощенную девочку без одежды нашли в захламленном доме в Подмосковье
Правоохранителям удалось установить личность матери девочки. Ею оказалась женщина 1986 года рождения. В момент обнаружения ребенка она также находилась в доме. По данным СМИ, 65-летнему мужчине девочку отдали на попечение еще три года назад. Мать якобы жила со старшей дочерью по месту регистрации и младшего ребенка навещала раз в неделю.
Женщина подтвердила правоохранителям, что регулярно оставляла дочь с сожителем. Она призналась, что покидала дом на четыре – пять дней. В это время с ребенком оставался мужчина. Проводил ли он с девочкой все время или оставлял ребенка одного, женщина ответить не смогла.
Сосед мужчины, с которым проживала девочка, рассказал Москве 24, что тот одевался хуже бездомного и добывал еду на помойках.
Соседи рассказали, что видели только старшую дочь, которая училась в школе. Выглядела она всегда неопрятно, а два года назад "пропала". По словам соседей, семья ни с кем не общалась, а соцработников выгоняли и не пускали в дом.
У найденной в доме девочки не было спального места, а в помещении была полная антисанитария. В СМИ также сообщалось, что при обнаружении девочка ползала на четвереньках, не разговаривала и откликалась только на "кис-кис". Кроме того, она жила в доме с 19 кошками, якобы ела с ними из одной миски.
В больнице сейчас находятся обе сестры, их обследуют врачи. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, которая взяла ситуацию на личный контроль. "Безусловно, мы сразу связались с коллегами из профильных ведомств в регионе. Девочка, ее старшая сестра сейчас помещены в больницу, доктора проводят необходимое обследование и лечение. <...> Дети сейчас в безопасности, мы им обязательно поможем", – рассказала Кузнецова.
Что грозит за такое отношение к ребенку?
По факту обнаружения ребенка начала проверку прокуратура, также возбуждено уголовное дело в отношении матери о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проверку по факту истязания и оставления в опасности ребенка проводит Следственный комитет.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала Москве 24, что сейчас ищутся другие родственники девочек.
Член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров сообщил в диалоге с Москвой 24, что за такое преступление в рамках статьи "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" (Ст. 156 УК РФ) может предусматриваться наказание сроком до трех лет лишения свободы. "Мы видим, что тут не исполняются или как минимум ненадлежаще исполняются обязанности", – сообщил юрист.
Мещеров подчеркнул, что в этой ситуации также может быть применима статья 125 УК РФ – "Оставление в опасности". Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до одного года. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о лишении родительских прав, уверен эксперт.
Наталья Лоскутникова, Анастасия Павелко