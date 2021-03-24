Стало известно о состоянии сестры девочки, найденной истощенной в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Старшая сестра девочки, которая была найдена истощенной и раздетой в Подмосковье, тоже в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

По ее словам, девочки в последнее время не посещали образовательные организации. Кроме того, специалисты проверяют информацию, состояла ли семья на учете. Как отметила Кузнецова, аналогичные случаи выявляются в СМИ или через соцсети, передает РИА Новости.

Она также добавила, что в стране необходимо создать единую горячую линию для людей, нуждающихся в помощи. Работа в этом направлении на данный момент ведется с министерством цифрового развития, заключила Кузнецова.

Ребенка обнаружили в захламленном доме в Подмосковье в среду, 24 марта. Ее нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова ранее рассказала, что ребенка госпитализировали в истощенном состоянии. Девочка не говорит, но идет на контакт.

Прокуратура начала проверку после обнаружения ребенка. Сотрудникам ведомства предстоит оценить, насколько в семье соблюдались права несовершеннолетних.