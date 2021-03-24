Прокуратура начала проверку после обнаружения истощенной девочки в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Подмосковная прокуратура начала проверку после обнаружения истощенной девочки в частном доме в Талдомском округе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В материале отмечается, что в доме не было продуктов, средств гигиены, детской одежды и кроватки.
"Девочка доставлена в учреждение здравоохранения", – рассказали в пресс-службе.
Сотрудникам прокуратуры предстоит оценить, насколько в семье соблюдались права несовершеннолетних.
Ребенка обнаружили в захламленном доме в Подмосковье в среду, 24 марта. Ее нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.