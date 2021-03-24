Мать найденной в Подмосковье девочки рассказала, что оставляла ее с сожителем

МВД РФ

Мать девочки, которую сотрудники полиции нашли в захламленном частном доме в Подмосковье, призналась, что оставляла ребенка с сожителем. Видео допроса опубликовало МВД РФ.

Отвечая на вопросы сотрудников полиции, мать призналась, что покидала дом на четыре – пять дней. В это время с ребенком оставался ее сожитель. Проводил ли он с девочкой все время или оставлял ребенка одного, женщина ответить не смогла.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что на мать девочки завели уголовное дело из-за неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Петрова рассказала, что утром 24 марта ребенка обнаружили полицейские, которые патрулировали территорию округа. Они заметили подозрительного мужчину, который попытался скрыться в одном из домов на улице Салтыкова-Щедрина.

Оказавшись в доме, полицейские также обнаружили там женщину и ребенка, находящегося в состоянии истощения. Прокуратура начала проверку. Сотрудникам ведомства предстоит оценить, насколько в семье соблюдались права несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что дальнейшую судьбу девочки определят органы опеки по результатам проверок. Она добавила, что сейчас ребенка обследуют медики.

