Мать найденной в Подмосковье девочки рассказала, что оставляла ее с сожителем

14:52
Отвечая на вопросы сотрудников полиции, мать призналась, что покидала дом на четыре – пять дней. В это время с ребенком оставался ее сожитель. Проводил ли он с девочкой все время или оставлял ребенка одного, женщина ответить не смогла.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что на мать девочки завели уголовное дело из-за неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Петрова рассказала, что утром 24 марта ребенка обнаружили полицейские, которые патрулировали территорию округа. Они заметили подозрительного мужчину, который попытался скрыться в одном из домов на улице Салтыкова-Щедрина.
Оказавшись в доме, полицейские также обнаружили там женщину и ребенка, находящегося в состоянии истощения. Прокуратура начала проверку. Сотрудникам ведомства предстоит оценить, насколько в семье соблюдались права несовершеннолетних.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что дальнейшую судьбу девочки определят органы опеки по результатам проверок. Она добавила, что сейчас ребенка обследуют медики.
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