Дело возбудили против матери найденной в Подмосковье истощенной девочки

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В отношении матери малолетней девочки, которую обнаружили истощенной в захламленном доме в Московской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

"Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Талдомскому городскому округу в отношении женщины 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – приводятся слова Петровой на сайте регионального главка МВД.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова ранее рассказала, что ребенка госпитализировали в истощенном состоянии, при этом девочка идет на контакт.

Ребенка обнаружили в захламленном доме в Подмосковье в среду, 24 марта. Ее нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме. Девочка трех-четырех лет была без одежды в истощенном состоянии. Кроме того, в доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка.

Прокуратура начала проверку после обнаружения ребенка. Сотрудникам ведомства предстоит оценить, насколько в семье соблюдались права несовершеннолетних.