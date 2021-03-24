Сосед рассказал о мужчине, с которым проживала истощенная девочка в Подмосковье

Видео: Москва 24

Сосед рассказал подробности о мужчине, с которым проживала девочка, обнаруженная истощенной в захламленном доме под Талдомом.

"Бомж чище одевается, чем он. Я даже не знаю, как его назвать. По помойкам лазил – у "Пятерочки", "Магнита". Видел раз, как он корм собачий тащил, зная, что у них нет собаки", – сказал Сергей Кокорев в разговоре с Москвой 24.

По его словам, мужчина и женщина, с которыми жил ребенок, появились в поселке около пяти лет назад, а до этого там проживали цыгане.

Ребенка обнаружили в захламленном доме в Подмосковье в среду, 24 марта. Девочку нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что ребенка госпитализировали в истощенном состоянии. По ее словам, девочка не говорит, но идет на контакт.

Прокуратура начала проверку после обнаружения ребенка. Сотрудникам ведомства предстоит оценить, насколько в семье соблюдались права несовершеннолетних. Также проверку организовал Следственный комитет.