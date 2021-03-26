Похищенную из квартиры в Москве малолетнюю девочку нашли

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье спустя две недели нашли малолетнюю девочку, которую похитили из квартиры на западе столицы.

Как сообщила Агентству "Москва" представитель СК по городу Юлия Иванова, инцидент произошел 12 марта на улице Пырьева.

Неизвестные, подавив сопротивление матери, похитили ее малолетнего ребенка 2019 года рождения и скрылись.

Следователи установили, что сначала ребенка скрывали в Ленинградской области, а потом перевезли в Подмосковье.

В результате похитителей нашли и задержали. В ближайшее время девочка будет передана матери.

Отмечается, что в похищении малолетней принимал участие отец девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель СК Александр Бастрыкин ранее взял на контроль дело об истязании девочки в Талдоме.