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Политика

21:12

Захарова оценила выдачу первого паспорта с третьим гендером в США

политика общество

Фото: AP Photo/Eileen Putman

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выдачу в США первого паспорта с третьим гендером. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Вот они – люди Х. Новые нормальности как они есть", – отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала происходящее "чрезвычайными метаморфозами" и заявила, что эти ценности навязывают под видом свободы выбора.

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал введение третьего гендера X в американские паспорта летом 2021 года. На сегодняшний день такая норма существует также в Австралии, Индии, Канаде, Мальте, Непале и Новой Зеландии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что идею о праве детей на самоопределение гендера практически равна преступлению против человечества. Он также раскритиковал дискуссию о правах мужчин и женщин в ряде стран Европы.

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