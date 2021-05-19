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Культура

16:47

Деми Ловато призналась, что она небинарная персона

культура

Фото: Matt Sayles/Invision/AP

Певица Деми Ловато призналась, что она небинарная личность. Об этом сообщает "Газета.ру".

Это значит, что она не может отнести себя к какому-то определенному полу, в связи с чем попросила использовать по отношению к себе местоимение "они".

Певица уточнила, что вопрос гендерной идентичности беспокоил ее последние полтора года, добавив, что надеется своим примером вдохновить тех, кто пока не может позволить себе такие признания.

В марте Ловато заявила, что является пансексуалкой и испытывает влечение ко всем людям вне зависимости от их пола и гендера.

В начале 2021 года каминг-аут сделала актриса Тильда Суинтон.

Она призналась, что является квир-персоной, то есть относится к сексуальным меньшинствам. По словам актрисы, она всегда чувствовала себя квиром, однако не могла найти свое место в этой системе.

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