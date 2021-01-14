Фото: ТАСС/Zuma/Gian Mattia D'Alberto - Lapresse

Актриса Тильда Суинтон сделала каминг-аут как квир-персона, сообщает "Газета.ру".

Таким образом она призналась, что является человеком с нестандартной сексуальностью. По ее словам, она всегда чувствовала себя квиром, однако не могла найти свой "квир-цирк".

"Теперь это мой мир. У меня есть семья с Уэсом Андерсоном, семья с Пон Джун-хо, семья с Джимом Джармушем, семья с Лукой Гуаданьино, с Линн Рэмси, с Джоанной Хогг", – заявила Суинтон.

Актриса никогда не была замужем. Ранее она состояла в отношениях с художником Джоном Патриком Бирном. От него у нее есть двое детей, близнецы Ксавье и Онор.

Ранее в России планировалось показать американский мультфильм о каминг-ауте "Выход". Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что подобный контент вызовет отвращение у обычных российских семей. Он отметил, что его нельзя показывать детям.