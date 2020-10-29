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Общество

15:24

Путин рассказал, как относится к нетрадиционным бракам в РФ

власть общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал о том, как Россия относится к нетрадиционным бракам. По словам президента страны, РФ настороженно, но с пониманием реагирует на все нетрадиционное.

"Мы с определенной осторожностью, но с пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю, с пониманием", – приводит РИА Новости заявление Путина.

При этом президент добавил, что надо акцентировать внимание на слове "настороженно". "Почему? Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят", – подчеркнул российский лидер.

Ранее Папа Римский высказался в поддержку однополых союзов. Такое мнение понтифик высказал в документальном фильме американского режиссера, уроженца Казани Евгения Афинеевского "Франциск".

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