В Швейцарии легализовали однополые браки

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Фото: depositphotos/ventdusud
Федеральное собрание Швейцарии в четверг, 18 декабря, одобрило законопроект, по которому в стране легализуются однополые браки. Об этом сообщает "Газета.ру".
В нижней палате швейцарского парламента – Национальном совете – закон поддержали 136 депутатов, еще 48 высказались против. Девять парламентариев от участия в голосовании воздержались.
В верхней палате парламента – Совете кантонов – за инициативу высказались 24 депутата. Еще 11 политиков отозвались о законе отрицательно, семеро воздержались.
Согласно закону, в Швейцарии теперь можно заключать однополые браки. Женским союзам также предоставят доступ к банкам спермы.
Против данного закона выступает ультраконсервативная христианская партия Федерально-демократический союз Швейцарии. Представители этого объединения намеревались провести по теме однополых браков референдум.
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что нетрадиционные пары должны иметь право на семью. Соответствующую норму он предлагает вносить в гражданское законодательство.
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