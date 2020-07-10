В Кремле критически оценили гомофобские заявления

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства считает гомофобские заявления неприемлемыми. Об этом сообщает ТАСС.

Пескова спросили, как в Кремле относятся к сравнениям флага движения ЛГБТ со свастикой.

"Это же, скорее, относится к перегибам. Вообще к перегибам он [Владимир Путин] относится нетерпимо", – заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с вывешиванием флага ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве. Представитель Кремля назвал пропаганду недопустимой по закону.

