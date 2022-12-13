13:42Политика
Песков назвал уткой информацию о предполагаемой смене руководства Генштаба
Фото: kremlin.ru
Распространяемая телеграм-каналами информация о предполагаемой отставке начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова является уткой, Владимир Путин не подписывал подобных указов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
Он отметил, что Кремль предпочитает не комментировать "пересуды и сплетни" о кадровых перестановках.
"Большинство этих сплетен ничем иным не является. Никаких указов нет, это телеграмные утки, коих огромное количество", – сказал Песков.
В октябре сообщалось, что Валерий Герасимов обсудил с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Рэйдэйкином угрозу применения Украиной "грязной бомбы". Представители двух стран провели телефонные переговоры.
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