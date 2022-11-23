МО РФ опровергло сведения о переговорах Герасимова с НАТО по безопасности в Черном море

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В министерстве обороны РФ опровергли сообщения западных СМИ о том, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов якобы провел переговоры с главой военного комитета НАТО Робом Бауэром по теме безопасного движения кораблей в Черном море. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Сообщения западных СМИ о якобы состоявшемся недавно разговоре начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром являются фейком", – заявили в министерстве.

Там отметили, что российские военные не имели контактов с НАТО. Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что распространенная информация о создании российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов также не соответствует действительности.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники в Альянсе сообщило, что Герасимов и Бауэр договорились "проявлять осторожность" и не допускать непосредственного сближения кораблей РФ и НАТО в Черном море во избежание конфликтных ситуаций.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время нет возможности для проведения содержательной беседы с Россией. По его словам, подобные обстоятельства обусловлены поведением РФ в отношении Украины.

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