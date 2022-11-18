10:32Политика
Володин заявил о несостоятельности НАТО
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
По мнению политика, впервые это произошло, когда над Черным морем ракетой был сбит истребитель Румынии.
В качестве второго доказательства несостоятельности Володин привел ситуацию со старым советским беспилотником, пролетевшим со 120-килограммовой бомбой через территории трех стран НАТО – Румынии, Венгрии, Хорватии. Летательный аппарат не встретил на пути никаких препятствий и в итоге взорвался в Загребе.
Третьим доказательством несостоятельности Альянса спикер назвал недавнее падение ракеты на территории Польши.
"Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком", – заключил парламентарий.
15 ноября в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате погибли два человека.
Сначала Варшава обвинила в случившемся Россию, однако позже президент Польши Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.
В РФ инцидент назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.
Страны НАТО отреагировали на ситуацию с упавшими ракетами в Польше
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