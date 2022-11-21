Генсек НАТО заявил о невозможности содержательного диалога с Россией

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На данный момент не существует возможности провести "содержательный диалог" с российской стороной, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде.

"Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога", – цитирует генсека РИА Новости.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что число группировок НАТО в Восточной и Центральной Европе возросло в 2,5 раза с февраля. Он заявил, что сейчас в подразделениях насчитывается 30 тысяч человек.

По его словам, батальоны создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Между тем руководитель "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов также рассказал о создании большого количества вооружений и распространении военнослужащих по всей западной российской границе.

Тенденция, считает он, наблюдается в Прибалтике, Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии и черноморском пространстве.

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