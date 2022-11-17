В МИД РФ не исключили разрыва дипотношений с США

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил разрыва отношений между Россией и США в будущем. Однако если это произойдет, то только по инициативе американской стороны, сказал он в интервью телеканалу RTVI.

"Я ничего заранее не исключаю, но это, конечно, не наш путь. <...> Мы проводим свою политику последовательно проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо и исключительно нашими национальными интересами", – отметил дипломат.

Разрыв дипотношений с Соединенными Штатами не входит в российские интересы, подчеркнул он. В то же время, по его словам, такой исход возможен, но только при желании американского истеблишмента, в среде которого уровень русофобии сегодня беспрецедентен.

"Это (русофобию. – Прим. ред.) мы ощущаем каждодневно. Недооценивать последствия этого тоже нельзя", – подытожил Рябков.

На днях США расшили санкционный перечень в отношении России. Под ограничительные меры подпали 28 юридических и 14 физических лиц из РФ. В их числе предприниматель Мурат Алиев, родственники сенатора Сулеймана Керимова и связанные с ним компании.

Российско-американские отношения осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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