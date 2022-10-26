В США заявили, что Вашингтону нужно вести непрерывный диалог с Москвой

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Вашингтон и его союзники должны вести непрерывный диалог с Москвой, потому что это необходимо и разумно. Об этом написал журналист Дэниел ДеПетрис в своей статье для The Spectator.

Он отметил, что для многих представителей американской элиты дипломатия с Владимиром Путиным является пустой тратой времени. ДеПетрис же напомнил, что предыдущие чиновники в США не пренебрегали общением с Россией вне зависимости от тяжести отношений двух стран.

По мнению автора статьи, современные политики в США воспринимают дипломатию как поблажку или делают вид, что Москвы не существует.

"Когда наступают тяжелые времена и напряженность высока, диалог просто необходим", – заключил ДеПетрис.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что в ходе беседы Остин отметил важность сохранения каналов коммуникации с Россией в "условиях идущей войны против Украины".



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