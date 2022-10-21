Шойгу обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 21 октября, провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, в ходе которых руководители военных ведомств обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", – говорится в сообщении.

Более подробной информации о состоявшемся контакте в Минобороны не привели.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, в свою очередь, заявил, что американская сторона в ходе беседы подчеркнула важность сохранения каналов коммуникации с Россией в "условиях идущей войны против Украины".

Последний раз Шойгу и Остин проводили переговоры 13 мая. Глава Пентагона тогда призвал министра обороны РФ к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи.

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