ВКС России уничтожили ангар с иностранной техникой ВСУ в Херсонской области – МО РФ

Фото: министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы России уничтожили в Херсонской области ангар ВСУ с военной техникой иностранного производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства", – рассказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны в Херсонской области, атака была отражена благодаря танковому резерву. В Минобороны РФ сообщали, что украинские военные попытались прорваться на узком участке фронта на направлении Новая Каменка – Червоный Яр силами трех батальонов, в том числе одного танкового.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



По факту обстрела Украиной переправы в Херсоне заведено дело

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