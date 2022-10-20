Российские военные отразили атаку трех батальонов ВСУ в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва российской обороны в Херсонской области, атака была отражена благодаря танковому резерву. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Там отметили, что украинские военные попытались прорваться на узком участке фронта на направлении Новая Каменка – Червоный Яр силами трех батальонов, в том числе одного танкового. Подразделениям ВСУ удалось вклиниться в оборону российских войск в районе села Суханово, однако атака была сорвана за счет вступления в бой танков и успешных засадных маневров.

"Противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский поставил ВСУ задачу до конца осени захватить Херсон и Запорожскую АЭС, при этом заметные успехи на фронте должны быть достигнуты до выборов в Конгресс США 8 ноября.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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