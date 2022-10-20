Киев хочет захватить Херсон и ЗАЭС до выборов в Конгресс США – власти Запорожья

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Украинский президент Владимир Зеленский поставил ВСУ задачу до конца осени захватить Херсон и Запорожскую АЭС, при этом заметные успехи на фронте должны быть достигнуты до выборов в Конгресс США 8 ноября. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция", – приводит его слова РИА Новости.

Рогов выразил уверенность, что российская армия сможет обеспечить защиту своих территорий.

Ранее замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ стянули наемников и военную технику к линии фронта в Херсонской области. По его словам, под обстрелами окажутся Херсон и правобережная часть области. Власти рекомендовали населению на время боевых действий перебраться на левобережную часть области или уехать в другие регионы РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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