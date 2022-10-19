ВСУ стянули наемников и технику к линии фронта в Херсонской области – Стремоусов

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ВСУ стянули наемников и военную технику к линии фронта в Херсонской области, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.

"Речь идет об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость", – цитирует Стремоусова РИА Новости.

По его словам, есть данные, свидетельствующие о том, что украинские военные в ближайшее время начнут наступление. В регионе допускают, что Херсон и правобережная часть области окажутся под обстрелами.

В связи с этим власти рекомендовали населению на время боевых действий перебраться на левобережную часть области или уехать в другие регионы РФ.

Стремоусов подчеркнул, что российские военные не собираются сдавать город.

"Будем стоять до конца", – добавил он.

Ранее Стремоусов заявил, что бойцы ВСУ были разбиты на херсонском направлении после попытки контрнаступления. По его словам, этого удалось добиться благодаря отлаженным действиям войск министерства обороны РФ.

До этого Стремоусов рассказал, что ВСУ готовятся к наступлению в Херсонской области. По его словам, одно из направлений наступления противника – дорога Дудчаны – Берислав. Политик подчеркнул, что ВСУ поставили перед собой цель закрепиться на правом берегу Днепра.

ВСУ начали активную фазу наступления в Херсонской области

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