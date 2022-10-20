МО РФ показало кадры уничтожения украинской техники дронами-камикадзе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министерство обороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее работу дронов-камикадзе в рамках спецоперации. На кадрах видно, как беспилотники "Ланцет" уничтожают украинскую военную технику.

В ведомстве отметили, что удары были нанесены по гаубице "Мста-Б", танку, нескольким автомобилям, а также радиолокационным комплексам. По данным источника РИА Новости, видео было записано на николаево-криворожском направлении.

Собеседник агентства также отметил, что подобные барражирующие боеприпасы показывают высокую эффективность поражения сил противника. С начала спецоперации ВС РФ применили уже несколько сотен беспилотников "Куб" и "Ланцет".

Ранее Минобороны показало кадры применения электромагнитных комплексов для борьбы с беспилотниками в ходе СВО. В ведомстве уточнили, что такие комплексы прикрывают расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" Центрального военного округа.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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