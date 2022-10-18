ВС РФ взяли под контроль село Горобьевка в Харьковской области

Фото: официальный сайт Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации/Григорий Морочковский

Вооруженные силы России взяли под контроль село Горобьевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как заявили в оборонном ведомстве, российские военнослужащие нанесли удары по подразделениям 1-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины. В результате этого ВСУ понесли значительные потери.

Также сообщается, что ВС РФ предприняли попытку сорвать атаку ротной тактической группы ВСУ. По итогам действий украинские военные были возвращены на исходные позиции.

На купянском направлении украинские войска потеряли свыше 60 военнослужащих, один танк, три бронированные машины, предназначенные для использования в боевых действиях, а также два пикапа.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России ликвидировали 160 украинских солдат на купянском направлении. Действия были совершены с использованием артиллерийских и вертолетных ударов.

Тогда ВС РФ также ликвидировали четыре бронемашины ВСУ, два артиллерийских орудия, два автомобиля и один пикап.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Тогда президент России уточнил, что власти не имеют планов по оккупации украинских территорий.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские войска отразили украинские атаки в Харьковской области

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