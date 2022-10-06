Село Гордеевка под Курском было обстреляно со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Гордеевка. В результате атаки украинских войск никто не пострадал, написал он в своем телеграм-канале.

"Сегодня враг в очередной раз нарушил размеренную жизнь мирного населения села Гордеевка Кореневского района. Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений нет. Пострадали три дома", – говорится в его публикации.

Губернатор уточнил, что сильнее других разрушен дом жительницы, которая только 5 октября получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Он заверил, что местные власти помогут жителям, чье жилье пострадало.

Ранее Старовойт сообщил, что более 20 прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьском Глушковского района Курской области в результате обстрела со стороны Украины. В результате никто не пострадал.

При этом сильные разрушения получило здание бывшей школы, были повреждения соседнего трехэтажного жилого дома. Кроме того, из-за повреждения трансформаторной подстанции часть населенного пункта осталась без электричества и воды.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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