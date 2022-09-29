Глава Курской области заявил, что повреждения после обстрелов ВСУ будут устранены

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что поврежденное после обстрелов ВСУ электроснабжение в поселке Краснооктябрьский восстановят 30 сентября. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"В поселке Краснооктябрьский многочисленные повреждения опор электропередачи и обрывы проводов. Временно домовладения получают электричество от дизельного генератора. Завтра специалисты должны восстановить нормальную схему электроснабжения", – говорится в его публикации.

Ранее Старовойт сообщил, что более 20 прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьском Глушковского района Курской области в результате обстрела со стороны Украины.

По словам главы региона, в результате обстрела никто не пострадал. При этом сильные разрушения получило здание бывшей школы, есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома. Кроме того, из-за повреждения трансформаторной подстанции часть населенного пункта осталась без электричества и воды.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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