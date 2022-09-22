Минометный обстрел Елизаветовки в Курской области обошелся без жертв – губернатор

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Российские военные подавили позиции ВСУ, с которых велся минометный обстрел села Елизаветовка в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, обстрел обошелся без жертв и значительных разрушений.

"Противник успел выпустить семь мин, после чего был подавлен ответным огнем. Благодарю наших защитников!" – заявил Старовойт.

Ранее Старовойт сообщил, что на электроподстанцию "Суджа" в Курской области было сброшено неустановленное взрывное устройство, в результате чего был выведен из строя трансформатор. По его словам, экстренные службы оперативно ликвидировали возникшее возгорание, не допустив перебоев с подачей электроэнергии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

