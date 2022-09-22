Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию "Суджа" в Курской области

Фото: vk.com/Курская область

Неустановленное взрывное устройство было сброшено на электроподстанцию "Суджа" в Курской области утром в четверг, 22 сентября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня в 11:20, предположительно, с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию "Суджа", в результате чего был выведен из строя трансформатор", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Старовойта, экстренные службы оперативно ликвидировали возникшее возгорание, не допустив перебоев с подачей электроэнергии.

Ранее в Курской области продлили желтый уровень террористической опасности. Повышенный уровень готовности в регионе будет действовать до 7 октября. Старовойт призвал жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.