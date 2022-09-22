Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области до 7 октября. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины поселка Теткино в Курской области. По данным СК России, из-за обстрелов восемь домов, хозпостройки и автомобиль получили повреждения, а также в районе удара нет электроснабжения. Перечисленные факты будут зафиксированы и расследованы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

