Огневые точки украинских войск под Курском были подавлены – губернатор

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что огневые точки украинских боевиков, стрелявших в направлении приграничной деревни Елизаветовки, были подавлены. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Ночь в приграничных районах Курской области прошла спокойно, но вчера в течение дня со стороны Украины обстреливали позиции наших бойцов недалеко от деревни Елизаветовки Глушковского района. Ответным огнем огневые точки украинцев были подавлены", – говорится в его публикации.

До этого губернатор региона сообщал, что украинские войска обстреляли поселок Теткино. По его словам, в районе села разорвался 21 снаряд. В результате удара загорелся трансформатор зернотока, из-за чего поселок был обесточен.

Ранее стало известно, что в Курской области до 22 сентября продлили желтый уровень террористической опасности. Губернатор призвал жителей региона соблюдать осторожность и быть внимательными. О подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах попросил сообщать по номеру 112.

