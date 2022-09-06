Поселок Теткино Курской области вновь обстреляли со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские войска вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке", – написал он в своем телеграм-канале.

В настоящее время поселок обесточен, подробности станут известны позже.

Накануне поселок Теткино подвергался обстрелу со стороны Украины. По словам Старовойта, система оповещения сработала в нужное время и в результате происшествия никто не пострадал.

Однако, как уточнил глава региона, в нескольких домах были повреждены окна, крыши, заборы и различные постройки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

