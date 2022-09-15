Глава Курской области поддержал призыв Кадырова о подготовке добровольцев в регионах РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке добровольцев в российских регионах. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время каждый субъект России должен действовать максимально ответственно на своем посту.

Он также рассказал, что от Курской области в различные подразделения, участвующие в спецоперации, отправили свыше 800 добровольцев. Кроме того, в Донбасс поехал и батальон "Сейм", который будет подвозить горючее, продовольствие, боеприпасы и все необходимое.

"Все бойцы перед отправкой проходят подготовку в специальных центрах соответствующих подразделений. Добровольцев полностью обеспечили всем необходимым, а именно экипировкой, формой, средствами защиты и связи", – подчеркнул Старовойт.

Глава региона сообщил о наборе добровольцев в мобилизационный людской резерв, предназначенный для защиты рубежей Курской области, ликвидаций стихийных бедствий и ЧС.

Ранее Кадыров заявил, что российским регионам необходимо самостоятельно начать "самомобилизацию", а не ждать объявления военного положения или окончания специальной военной операции на Украине. Он отметил необходимость доказать главе каждого региона свою готовность помочь стране. По его словам, в каждом субъекте есть возможность подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.

