Аксенов поддержал инициативу Кадырова о подготовке добровольцев в регионах РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Губернатор Крыма Сергей Аксенов поддержал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

"Полностью поддерживаю инициативу главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир. Все регионы работают в этом направлении", – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов уточнил, что на полуострове уже готовы выступить добровольцами свыше 1 200 граждан. Кроме того, в настоящее время формируется еще несколько батальонов. При этом, как отметил глава региона, власти полностью обеспечивают их экипировкой, а также системами связи и разведки.

"Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас может на своем месте внести свой вклад в наше общее дело", – заключил Аксенов.

Ранее Кадыров заявил, что российским регионам необходимо самостоятельно начать "самомобилизацию", а не ждать объявления военного положения или окончания специальной военной операции на Украине.

Глава Чечни также отмечал необходимость доказать главе каждого региона свою готовность помочь стране. По его словам, в каждом субъекте есть возможность подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

