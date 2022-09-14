Кадыров рассказал об отличии тактики и стратегии ВС РФ и ВСУ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тактика и стратегия Вооруженных сил России значительно отличается от того, чем занимаются ВСУ. Об этом сообщает RT.

"Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая. Мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд", – пояснил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что российские военные в этой спецоперации пытаются минимизировать человеческие жертвы.

Ранее Кадыров назвал истинные цели проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, Россия борется не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола, но и за свое будущее, традиции, идентичность, духовно-нравственные ценности и справедливость.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

