Кадыров призвал регионы РФ к "самомобилизации"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российским регионам необходимо самостоятельно начать "самомобилизацию", а не ждать объявления военного положения или окончания специальной военной операции на Украине, заявил лидер Чечни Рамзан Кадыров.

"Россия – федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать "самомобилизация", – написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил необходимость доказать главе каждого региона свою готовность помочь стране. По его словам, в каждом субъекте есть возможность подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.

"Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это – минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек – почти армия", – добавил глава Чечни.

Он добавил, что решение задач спецоперации возможно в самый короткий срок.

Ранее Кадыров заявил, что Вооруженные силы России имеют более тонкую тактику и стратегию, они никуда не отступают в ходе специальной военной операции на Украине.

По его словам, РФ не открывает огонь по всем подряд, включая мирное население, а старается свести к минимум количество человеческих жертв в отличие от военных ВСУ, которые могут стрелять "по своим же".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

