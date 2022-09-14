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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что объявил бы в России военное положение и стал бы применять на Украине любое вооружение, если бы у него были соответствующие полномочия. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО", – говорится в публикации.

Лидер Чечни подчеркнул, что он говорит это как патриот и доброволец. Он отметил, что каждый россиянин может внести свой вклад: выступить добровольцем или просто поддержать российских военнослужащих.

"Даже если спецоперация завершится, наша война с этими шайтанами не закончится. <...> Давайте поможем президенту, давайте поможем самим себе. Победа будет за нами – мы абсолютно не сомневаемся", – резюмировал он.

Ранее Кадыров назвал истинные цели проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, Россия борется не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола, но и за свое будущее, традиции, идентичность, духовно-нравственные цели и справедливость.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

