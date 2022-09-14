Фото: AP Photo/Leo Correa
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что объявил бы в России военное положение и стал бы применять на Украине любое вооружение, если бы у него были соответствующие полномочия. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО", – говорится в публикации.
Лидер Чечни подчеркнул, что он говорит это как патриот и доброволец. Он отметил, что каждый россиянин может внести свой вклад: выступить добровольцем или просто поддержать российских военнослужащих.
"Даже если спецоперация завершится, наша война с этими шайтанами не закончится. <...> Давайте поможем президенту, давайте поможем самим себе. Победа будет за нами – мы абсолютно не сомневаемся", – резюмировал он.
Ранее Кадыров назвал истинные цели проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, Россия борется не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола, но и за свое будущее, традиции, идентичность, духовно-нравственные цели и справедливость.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны показало работу российской ПВО в Донбассе и на Украине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: