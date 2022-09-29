Власти Курской области объяснили залпы в Судже работой МО РФ

Фото: Минобороны РФ

Громкие звуки в Судже связаны с работой Минобороны РФ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В связи с публикациями в соцсетях об орудийных залпах в Судже сообщаю: звуки вызваны работой нашего министерства обороны по заранее выявленным целям на сопредельной территории", – написал он в своем телеграм-канале.

Накануне Старовойт сообщил, что громкие звуки, на которые обратили внимание пользователи соцсетей, связаны с работой авиации министерства обороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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