Курский губернатор сообщил, что громкие звуки в регионе связаны с работой авиации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Громкие звуки, на которые обратили внимание пользователи соцсетей, связаны с работой авиации министерства обороны, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, ситуация под контролем, поэтому оснований для беспокойства нет.

Ранее Старовойт сообщил, что на электроподстанцию "Суджа" было сброшено неустановленное взрывное устройство, в результате чего был выведен из строя трансформатор. По его словам, экстренные службы оперативно ликвидировали возникшее возгорание, не допустив перебоев с подачей электроэнергии.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Елизаветовка в Курской области. По словам губернатора, обстрел обошелся без жертв и значительных разрушений.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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