Свыше 20 прилетов зафиксировано в результате обстрела поселка в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Более 20 прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьском Глушковского района Курской области в результате обстрела со стороны Украины, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский, который находится рядом с уже пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе. Мы зафиксировали более 20 прилетов", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в результате обстрела никто не пострадал. При этом сильные разрушения получило здание бывшей школы, есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома.

Кроме того, из-за повреждения трансформаторной подстанции часть населенного пункта осталась без электричества и воды. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствий случившегося.

Ранее Старовойт сообщил, что на электроподстанцию "Суджа" было сброшено неустановленное взрывное устройство, в результате чего был выведен из строя трансформатор. По его словам, экстренные службы оперативно ликвидировали возникшее возгорание, не допустив перебоев с подачей электроэнергии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ продолжили обстреливать приграничные районы Курской области

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