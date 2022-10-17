ВС РФ уничтожили около 160 солдат ВСУ на купянском направлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские военные посредством артиллерии и ударов вертолетов устранили порядка 160 украинских военнослужащих на купянском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что речь идет о личном составе 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Во время нанесения ударов они находились в районах сел Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое в Харьковской области.

Кроме того, ударами российской артиллерии и авиации на указанном направлении уничтожены четыре бронемашины ВСУ, два артиллерийских орудия, два автомобиля и один пикап.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Удары наносились в течение суток, в результате все назначенные цели были поражены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВКС России успешно запустили ракету-носитель "Ангара1.2"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!