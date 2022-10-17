ВС РФ нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины – МО РФ

Фото: TACC/Сергей Савостьянов

Вооруженные силы РФ нанесли очередные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что в течение суток российские ВС продолжали наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Все назначенные цели поражены.

Утром 17 октября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Информацию в своих телеграм-каналах подтвердили власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей страны. Жителей названных регионов призвали немедленно пройти в укрытие.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе города прогремел взрыв. Позднее он сообщил о еще одном взрыве. В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале сообщил, что Киев атаковали дроны-камикадзе. В городе была объявлена воздушная тревога.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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