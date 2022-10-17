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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины – СМИ
Фото: телеграм-канал SHOT
Утром 17 октября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Информацию в своих телеграм-каналах подтвердили власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей страны. Жителей названных регионов призвали немедленно пройти в укрытие.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе города прогремел взрыв. Позднее он сообщил о еще одном взрыве.
В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале сообщил, что Киев атаковали дроны-камикадзе. В городе была объявлена воздушная тревога.
Ранее Владимир Путин сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетической, военной и коммуникационной инфраструктуры Украины. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и плану Генштаба РФ.
Российский лидер рассказал, что Минобороны нанесло удары не по всем 29 объектам на территории Украины. Семь из них не были поражены, но ВС РФ "добирают постепенно". Вместе с тем глава государства подчеркнул, что пока необходимости в массированных ударах по Украине нет.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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