Министр обороны США Ллойд Остин призвал Шойгу к прекращению огня на Украине

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Разговор глав военных ведомств двух стран состоялся впервые с 18 февраля. Отмечается, что Остин призвал Шойгу к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи.

В Минобороны России подтвердили проведение переговоров, отметив, что они были инициированы американской стороной.

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", – уточнили в ведомстве.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

