В Кремле отреагировали на сюжет, в котором Байден похвалил бицепсы российского оператора

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сюжет, в котором американский лидер Джо Байден похвалил бицепсы оператора Первого канала Юрия Шолмова, сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля назвал такую зарисовку хорошей и отметил, что случившееся с положительной стороны характеризует и оператора, и Первый канал, и Россию, и самого Байдена, обратившего на это внимание.

Ранее оператор Первого канала Юрий Шолмов рассказал о желании Джо Байдена на саммите G20 на Бали потрогать его руки. Сотрудник СМИ отметил, что за несколько дней до этого группа уже снимала американского лидера. Тогда Шолмов обратил внимание на устремленный на него пристальный взгляд президента Соединенных Штатов.

В сюжете Первого канала говорится, что бицепсы оператора достигают в объеме 50 сантиметров, поскольку он не пропускает тренировки даже в служебных командировках.

Байден восхитился бицепсами оператора Шолмова во время саммита G20. Американский лидер потрогал бицепсы россиянина и отметил, что они больше, чем его голова. Он добавил, что такие мышцы называют пушками.

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