Байден восхитился бицепсами российского оператора

Фото: AP Photo/Leon Neal/Pool Photo

Президент США Джо Байден восхитился бицепсами оператора Первого канала Юрия Шолмова, который снимал репортаж на полях саммита G20. Об этом сообщает News.ru.

Американский лидер потрогал бицепсы Шолмова и отметил, что они больше, чем его голова.

"Вот это парень! Мы с ними из одной команды? Да мне все равно, откуда он! Ну и бицепсы у него", – сказал Байден.

Он добавил, что такие мышцы называют пушками.

Ранее издание The Daily Mail сообщило, что Байден чуть не упал на сцене во время своего выступления. Президент США участвовал в предвыборном мероприятии в поддержку губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул. Он ходил по сцене во время речи, а в какой-то момент едва не потерял равновесие.



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