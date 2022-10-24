Герасимов обсудил с главой британского генштаба угрозу применения Украиной "грязной бомбы"

Фото: TACC/Пресс-служба Минобороны РФ

Первый замглавы Минобороны РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Рэйдэйкином угрозу применения Украиной "грязной бомбы". Об этом министерство сообщило в своем телеграм-канале.

В понедельник, 24 октября, представители двух стран провели телефонные переговоры.

"В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", – отмечается в публикации ведомства.

До этого поступила информация, что власти Украины готовятся к осуществлению провокации на территории страны. По данным источников, киевское правительство намерено подорвать "грязную бомбу" или ядерный боеприпас небольшой мощности, а затем обвинить Россию в применении ядерного оружия.

Как позже отметил Владимир Путин, акты ядерного терроризма совершает Киев. Удары украинского режима по Запорожской АЭС наглядно демонстрируют атаки ядерного характера.

В свою очередь, начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай, если ВСУ подорвут "грязную бомбу".



Эксперт оценил ситуацию с украинской "грязной бомбой"

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