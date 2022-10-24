Минобороны РФ привело силы и средства в готовность на случай взрыва "грязной бомбы"

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай, если ВСУ подорвут "грязную бомбу", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Кириллов заявил, что украинская сторона может спрятать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

Он отметил, что в случае, если "грязная бомба" будет использована, число радиоактивных изотопов в воздухе будет определено впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, которые установлены в Европе. После же они смогут обвинить РФ в применении ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" реальна, несмотря на то, что некоторые страны отказываются верить в нее.



Эксперт оценил возможность применения Украиной "грязной бомбы"

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