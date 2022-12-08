Фейки не должны мешать ВС РФ выполнять свой долг перед людьми – Путин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Фейки и различные информационные вбросы не должны мешать российской армии выполнять свой долг перед гражданами на Украине, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми", – сказал президент на встрече с военными, награжденными звездами Героя России в Кремле.

Глава государства отметил, что не надо быть особенно искушенным в нынешнем информационном противостоянии, чтобы понять происходящее на самом деле. По словам президента, специальная военная операция прежде всего проводится для защиты людей, поскольку Родина – это и есть люди.

"Мы должны понимать, внутренне быть уверены в том, что мы делаем это достойно, и делать именно таким образом. Потому что страна и те люди, которые нуждаются в защите, они понимают, что последняя надежда – на вас , это так и есть", – сказал Путин.

По его словам, реакция сторонних наблюдателей никак не мешает российским военным выполнять свои задачи. Путин отметил, что любой шаг России вызывает волну информационного шума, в то время как действия Киева остаются незамеченными Западом.

"Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", – заключил российский лидер.

Ранее Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремлевском дворце заявил, что каждый российский боец, находящийся на передовой, – герой. Открывая церемонию, президент поблагодарил российских военных за службу Родине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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